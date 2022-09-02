Легкоатлетический ЧМ-2023 в помещении перенесли: что случилось

Китайский Нанкин снова не сможет принять чемпионат мира по легкой атлетике в помещении. Проведение турнира там дважды срывалось раньше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.
Мировая легкоатлетическая федерация в третий раз перенесла Мундиаль по легкой атлетике в Китае. Соревнования там теперь запланировали на 2025 год.
В следующем же году легкоатлетический форум в помещении вообще не будут проводить. Следующее мировое первенство состоится в 2024 году. Турнир примет шотландский Глазго
"Мы расстроены очередным переносом мероприятия из-за ситуации, которая нам неподконтрольна. Однако мы приняли такое решение, чтобы облегчить атлетам и федерациям процесс подготовки к сезону-2023", – заявил президент World Athletics Себастьян Коу.
В 2020 и 2021 годах легкоатлетический чемпионат мира в помещении уже переносили из Нанкина. Оба раза решения были вызваны пандемией коронавируса, бурлившей тогда в Китае.
К слову, английская Премьер-лига потратила на новых футболистов этим летом почти 2 миллиарда евро.
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