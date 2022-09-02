Легкоатлетичний ЧС-2023 у приміщенні перенесли: що трапилося

Світова легкоатлетична федерація втретє перенесла Мундіаль із легкої атлетики в Китаї. Змагання там тепер запланували на 2025 рік.

Натомість у наступному році легкоатлетичний форум у приміщення взагалі не проводитимуть. Наступна світова першість відбудеться в 2024 році. Турнір прийме шотландський Глазго.

"Ми засмучені черговим перенесенням заходу через ситуацію, що нам непідконтрольна. Однак, ми ухвалили таке рішення, щоб полегшити атлетам і федераціям процес підготовки до сезону-2023", – заявив президент World Athletics Себастьян Коу.

У 2020 та 2021 роках легкоатлетичний чемпіонат світу в приміщенні вже переносили з Нанкіна. Обидва рази спричинилася до цього пандемія коронавірусу, що вирувала тоді в Китаї.