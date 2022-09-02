АПЛ потратила на летние трансферы больше Ла Лиги, Серии А и Бундеслиги вместе взятых

Клубы английской Премьер-лиги обновили рекорд по расходам на новых футболистов в течение одного трансферного окна. Совместно они израсходовали ориентировочно 1,9 миллиарда фунтов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Двадцатка клубов АПЛ побила рекорд 5-летней давности. В 2017 году представители топ-дивизиона Англии потратили на новые подписания 1,4 млрд фунтов.

В этом году 10 команд Премьер-лиги потратили на новичков свыше 100 млн евро. Наверху этого списка оказался лондонский "Челси" (278,99 млн в евровалюте), а дополнили топ-3 "Манчестер Юнайтед" (238,02 млн) и столичный "Вест Хэм" (182 млн).

Увеличилось и количество подписанных исполнителей. Если в прошлом году в АПЛ было 148 новичков, а в 2020-м – 132, то в летнее трансферное окно-2022 к лучшим английским клубам присоединилось 169 футболистов.

Расходы клубов АПЛ значительно превзошли суммы, которыми оперировали другие ведущие чемпионаты Европы. Испанская Ла Лига, итальянская Серия А и немецкая Бундеслига вместе израсходовали меньше. В частности, только туринский "Ювентус" (102,4 млн), "Барселона" (153 млн) и мюнхенская "Бавария" (137,5 млн) преодолели 100-миллионный рубеж.