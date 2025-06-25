Легкий салат на вечерю без майонезу, який ви захочете готувати щодня

Цей легкий салат - ідеальна вечеря для спекотних днів: він швидко готується, не потребує термообробки й не містить майонезу. З нього можна взяти порцію в школу, на роботу або готувати для всієї родини.
РБК-Україна пропонує дуже простий, але корисний і смачний рецепт дієтичного салату.
У глибоку миску насипати капусту й моркву, посолити й дати трохи постояти - вони трохи випустять сік і стануть м’якшими.
Додати огірки, перець та свіжу зелень, дбайливо перемішати.
Приготуйте заправку: змішайте оцет, олію й чорний мелений перець.
Полити овочеву суміш заправкою й знову перемішати, щоб усе добре обгорнулося.
Дати настоятися 10-15 хвилин - салат стане ще соковитішим.
При подачі можна додати кілька крапель лимонного соку для свіжого кислуватого акценту.
Залишки зберігати в холодильнику, у герметичному контейнері - до 2-3 днів.
Цей салат стане вашим улюбленим вечірнім рецептом з кількох причин.
По-перше, він надзвичайно простий у приготуванні - усі інгредієнти доступні, а час на приготування становить не більше 20 хвилин.
По-друге, він дуже корисний: свіжа капуста, морква й огірки - джерело клітковини, вітамінів і антиоксидантів. Завдяки відсутності майонезу, салат не містить шкідливих жирів і не створює відчуття важкості після їжі.
По-третє, страва універсальна - її можна подавати як гарнір до риби або м’яса, або ж їсти як самостійну вечерю. Салат добре зберігається в холодильнику, тож можна приготувати його з вечора й узяти з собою наступного дня.
І найголовніше - він смачний, освіжаючий і ніколи не набридає, бо кожен раз можна трохи змінювати склад, додаючи нові овочі або насіння.
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При написанні використовувалися наступні джерела: матеріали сайтів Eating Well та Martha Stewart.