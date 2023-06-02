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Легіонери "Свобода Росії" показали відео бою біля Шебекіно Бєлгородської області

Фото: бійці легіону "Свобода Росії" продовжують рейд у Бєлгородської області РФ (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

Бійці легіону "Свобода Росії" продовжують рейд у Бєлгородську область РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Свобода Росії".

"Фрагмент бою легіонерів із села Нова Таволжанка. Іде бій", - йдеться у повідомленні.

Ситуація у Бєлгородській області

З ранку у четвер, 1 червня, в районі прикордонного пункту Шебекіно Білгородської області, що за 7 км від кордону з Україною, відбуваються бої. У РДК заявили про початок другої фази рейду до Бєлгородської області, розпочатого 22 травня.

Вже вдень стало відомо, що "Російський добровольчий корпус" (РДК) обстріляв з "Градів" будівлю МВС у Шебекіно Білгородської області. У момент обстрілу в будівлі було повно силовиків, яких зігнали до відділу поліції через оголошений план "Крепость", а "Легіон Росії" знищив вантажівку з боєкомплектом та міномет.

Вже ввечері мешканці Шебекіно повідомляли, що Росія перекидає колони військової техніки до прикордоння Бєлгородської області. Докладніше про новий рейд легіонерів до Білгородської області - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Для довідки

Нова Таволжанка - село в Шебекінському районі Бєлгородської області. Воно розташоване за 1 км на південний захід від міста Шебекіно та залізничної станції Нежеголь, є його приміською зоною.

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