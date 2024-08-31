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Легіонери-розвідники показали бої у районі Куп'янська (відео)

Куп'янськ, Субота 31 серпня 2024 13:24
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Легіонери-розвідники показали бої у районі Куп'янська (відео) Фото: легіонери ГУР показали бої у районі Куп'янська (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські розвідники-легіонери беруть участь у боях у районі Куп'янська Харківської області. Бійці показали відео бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Легіон Головного управління розвідки Міноборони у Telegram.

На відео показана бойова робота воїнів тактичної групи "Афіна" та групи Rogue.

На кадрах зафіксована операція у районі Куп'янська. Відео від першої особи.

Ситуація у Харківській області

Нагадаємо, що у Харківській області проходить лінія фронту. Бої точаться на двох головних напрямках - Харківському (на півночі області) та на Куп'янському.

На Харківському напрямку за останню добу відбулося сім бойових зіткнень, а на Куп'янському - 32. Останнім часом росіяни активізувалися у районі Куп'янська.

Додамо, що окупанти пішли у повторний наступ на півночі Харківської області 10 травня. Їм вдалося просунутися до міста Вовчанськ, українські війська змогли зупинити просування ворога.

На агрегатному заводі у Вовчанську залишаються заблоковані росіяни. За повідомленнями військових, ворог формує нову бригаду для підтримки своїх військ у Харківській області.

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