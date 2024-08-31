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Легионеры-разведчики показали бои в районе Купянска (видео)

Купянск, Суббота 31 августа 2024 13:24
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Легионеры-разведчики показали бои в районе Купянска (видео) Фото: легионеры ГУР показали бои в районе Купянска (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские разведчики-легионеры принимают участие в боях в районе Купянска Харьковской области. Бойцы показали видео боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Легион Главного управления разведки Минобороны в Telegram.

На видео показана боевая работа воинов тактической группы "Афина" и Rogue.

На кадрах зафиксирована операция в районе Купянска. Видео от первого лица.

Ситуация в Харьковской области

Напомним, что в Харьковской области проходит линия фронта. Бои идут на двух главных направлениях - Харьковском (на севере области) и Купянском.

На Харьковском направлении за последние сутки произошло семь боевых столкновений, а на Купянском - 32. В последнее время россияне активизировались в районе Купянска.

Добавим, что оккупанты пошли в повторное наступление на севере Харьковской области 10 мая. Им удалось продвинуться к городу Волчанск, украинские войска смогли остановить продвижение врага.

На агрегатном заводе в Волчанске остаются заблокированные россияне. По сообщениям военных, враг формирует новую бригаду для поддержки своих войск в Харьковской области.

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