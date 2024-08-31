Легионеры-разведчики показали бои в районе Купянска (видео)
Украинские разведчики-легионеры принимают участие в боях в районе Купянска Харьковской области. Бойцы показали видео боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Легион Главного управления разведки Минобороны в Telegram.
На видео показана боевая работа воинов тактической группы "Афина" и Rogue.
На кадрах зафиксирована операция в районе Купянска. Видео от первого лица.
Ситуация в Харьковской области
Напомним, что в Харьковской области проходит линия фронта. Бои идут на двух главных направлениях - Харьковском (на севере области) и Купянском.
На Харьковском направлении за последние сутки произошло семь боевых столкновений, а на Купянском - 32. В последнее время россияне активизировались в районе Купянска.
Добавим, что оккупанты пошли в повторное наступление на севере Харьковской области 10 мая. Им удалось продвинуться к городу Волчанск, украинские войска смогли остановить продвижение врага.
На агрегатном заводе в Волчанске остаются заблокированные россияне. По сообщениям военных, враг формирует новую бригаду для поддержки своих войск в Харьковской области.
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