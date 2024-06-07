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Легіонери ГУР показали бої у районі Часового Яру (відео)

Фото: легіонери ГУР показали, як знищують росіян на фронті (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Бійці іноземного легіону Головного управління розвідки Міноборони знищують окупантів у районі Часового Яру Донецької області. Воїни показали відео бойової роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на легіон ГУР Міноборони у Telegram.

Іноземні добровольці, які служать у легіоні української розвідки, показали відео боїв від першої особи. На кадрах зафіксована бойова робота у районі міста Часів Яр.

Як пояснюють розвідники, на відео можна побачити бойове застосування кулемета Browning M2. Втрати окупантів не уточнюються.

Бої на фронті та втрати РФ

Варто зазначити, що ситуація на фронті за останні місяці загострилася. Російські загарбники намагаються прорвати оборону ЗСУ у Донецькій області. Найактивніші бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках.

Крім того, росіяни наступають на півночі Харківської області, бої йдуть у Вовчанську та сусідніх населених пунктах. Останнім часом просування ворога на цьому напрямку не фіксується.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія з лютого 2022 року втратила на війні понад 516 тисяч солдатів. За останню добу українські воїни знищили 1080 росіян.

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