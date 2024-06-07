Легионеры ГУР показали бои в районе Часового Яра (видео)

Бои на фронте и потери РФ

Следует отметить, что ситуация на фронте за последние месяцы обострилась. Российские захватчики пытаются прорвать оборону ВСУ в Донецкой области. Самые активные бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях.

Кроме того, россияне наступают на севере Харьковской области, бои идут в Волчанске и в соседних населенных пунктах. В последнее время продвижение врага на этом направлении не фиксируется.

По данным Генштаба ВСУ, Россия с февраля 2022 года потеряла на войне более 516 тысяч солдат. За последние сутки украинские воины уничтожили 1080 россиян.

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