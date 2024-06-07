Легионеры ГУР показали бои в районе Часового Яра (видео)

Бойцы иностранного легиона Главного управления разведки Минобороны уничтожают оккупантов в районе Часового Яра Донецкой области. Воины показали видео боевой работы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на легион ГУР Минобороны в Telegram.
Иностранные добровольцы, служащие в легионе украинской разведки, показали видео боев от первого лица. На кадрах зафиксирована боевая работа в районе города Часов Яр.
Как объясняют разведчики, на видео можно увидеть боевое применение пулемета Browning M2. Потери оккупантов не уточняются.
Следует отметить, что ситуация на фронте за последние месяцы обострилась. Российские захватчики пытаются прорвать оборону ВСУ в Донецкой области. Самые активные бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях.
Кроме того, россияне наступают на севере Харьковской области, бои идут в Волчанске и в соседних населенных пунктах. В последнее время продвижение врага на этом направлении не фиксируется.
По данным Генштаба ВСУ, Россия с февраля 2022 года потеряла на войне более 516 тысяч солдат. За последние сутки украинские воины уничтожили 1080 россиян.
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