Легіонери ГУР показали бої у районі Часового Яру (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на легіон ГУР Міноборони у Telegram.

Як пояснюють розвідники, на відео можна побачити бойове застосування кулемета Browning M2. Втрати окупантів не уточнюються.

Іноземні добровольці, які служать у легіоні української розвідки, показали відео боїв від першої особи. На кадрах зафіксована бойова робота у районі міста Часів Яр.

Бої на фронті та втрати РФ

Варто зазначити, що ситуація на фронті за останні місяці загострилася. Російські загарбники намагаються прорвати оборону ЗСУ у Донецькій області. Найактивніші бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках.

Крім того, росіяни наступають на півночі Харківської області, бої йдуть у Вовчанську та сусідніх населених пунктах. Останнім часом просування ворога на цьому напрямку не фіксується.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія з лютого 2022 року втратила на війні понад 516 тисяч солдатів. За останню добу українські воїни знищили 1080 росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.