ua en ru
Пт, 07 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Легионеры ГУР показали бои в районе Часового Яра (видео)

Часов Яр, Пятница 07 июня 2024 08:52
UA EN RU
Легионеры ГУР показали бои в районе Часового Яра (видео) Фото: легионеры ГУР показали, как уничтожают россиян на фронте (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Бойцы иностранного легиона Главного управления разведки Минобороны уничтожают оккупантов в районе Часового Яра Донецкой области. Воины показали видео боевой работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на легион ГУР Минобороны в Telegram.

Иностранные добровольцы, служащие в легионе украинской разведки, показали видео боев от первого лица. На кадрах зафиксирована боевая работа в районе города Часов Яр.

Как объясняют разведчики, на видео можно увидеть боевое применение пулемета Browning M2. Потери оккупантов не уточняются.

Бои на фронте и потери РФ

Следует отметить, что ситуация на фронте за последние месяцы обострилась. Российские захватчики пытаются прорвать оборону ВСУ в Донецкой области. Самые активные бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях.

Кроме того, россияне наступают на севере Харьковской области, бои идут в Волчанске и в соседних населенных пунктах. В последнее время продвижение врага на этом направлении не фиксируется.

По данным Генштаба ВСУ, Россия с февраля 2022 года потеряла на войне более 516 тысяч солдат. За последние сутки украинские воины уничтожили 1080 россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Главное управление разведки ГУР Часов Яр Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Олещук рассказал об отражении российской комбинированной атаки этой ночью
Олещук рассказал об отражении российской комбинированной атаки этой ночью
DAILY
Непростое лето и три сценария на осень. Сможет ли Украина спасти энергетику и не допустить блэкаут
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Непростое лето и три сценария на осень. Сможет ли Украина спасти энергетику и не допустить блэкаут