Легионер "Шахтера" нашел прибежище в рядах новичка АПЛ

Израильтянин сменил УПЛ на английскую Премьер-лигу. В составе "коттеджеров" он проведет минимум сезон.

"Фулхэм" арендовал Соломона на год. Легионер "горняков" воспользовался правилом ФИФА, позволяющем иностранцам временно покинуть чемпионат Украины без получения согласия здешних клубов.

Соломон является воспитанником "Маккаби" из Петах-Тиквы. В "Шахтере" он перешел в январе 2019 года за 6 млн евро. С тех пор вингер провел в составе "горняков" 106 матчей во всех турнирах, в которых забил 22 мяча и оформил 9 ассистов.

Израильский талант дважды стал чемпионом Украины, а также по одному разу победил в Кубке и Суперкубке страны. За сборную Израиля вингер уже успел сыграть 31 поединок, в которых забил 6 голов.

В ростере "Шахтера" из легионеров остаются бразильцы Марлон и Исмаили, а также нигериец Кайоде. Они не появились в лагере "горняков" на сборах в Нидерландах. Зато готовятся к сезону хорват Джурасек и буркиниец Траоре.