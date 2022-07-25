Легіонер "Шахтаря" знайшов притулок у лавах новачка АПЛ

Ізраїльтянин змінив УПЛ на англійську Прем'єр-лігу. У складі "коттеджерів" він проведе мінімум сезон.

"Фулхем" орендував Соломона на рік. Легіонер "гірників" скористався правилом ФІФА, що дозволило іноземцям тимчасово покинути чемпіонат України без отримання згоди тутешніх клубів.

Соломон є вихованцем "Маккабі" з Петах-Тікви. У "Шахтар" він перейшов у січні 2019 року за 6 млн євро. З тих пір вінгер провів у складі "гірників" 106 матчів у всіх турнірах, у яких забив 22 м'ячі та оформив 9 асистів.

Ізраїльський талант двічі став чемпіоном України, а також по одному разу перемагав у Кубку та Суперкубку країни. За збірну Ізраїлю вінгер вже встиг зіграти 31 поєдинок, у яких забив 6 голів.

Наразі в ростері "Шахтаря" з легіонерів залишаються бразильці Марлон та Ісмаїлі, а також нігерієць Кайоде. Вони не з'явилися у таборі "гірників" на зборах у Нідерландах. Натомість готуються до сезону хорват Джурасек і буркінієць Траоре.