RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Легіонер "Шахтаря" знайшов притулок у лавах новачка АПЛ

Фото: Манор Соломон перебрався на Туманний Альбіон (twitter.com/fulhamfc)
Автор: Антон Федорців

Черговим легіонером, який покинув донецький "Шахтар" у час війни, став вінгер Манор Соломон. Він виступатиме за лондонський "Фулхем".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Ізраїльтянин змінив УПЛ на англійську Прем'єр-лігу. У складі "коттеджерів" він проведе мінімум сезон.

"Фулхем" орендував Соломона на рік. Легіонер "гірників" скористався правилом ФІФА, що дозволило іноземцям тимчасово покинути чемпіонат України без отримання згоди тутешніх клубів.

Соломон є вихованцем "Маккабі" з Петах-Тікви. У "Шахтар" він перейшов у січні 2019 року за 6 млн євро. З тих пір вінгер провів у складі "гірників" 106 матчів у всіх турнірах, у яких забив 22 м'ячі та оформив 9 асистів.

Ізраїльський талант двічі став чемпіоном України, а також по одному разу перемагав у Кубку та Суперкубку країни. За збірну Ізраїлю вінгер вже встиг зіграти 31 поєдинок, у яких забив 6 голів.

Наразі в ростері "Шахтаря" з легіонерів залишаються бразильці Марлон та Ісмаїлі, а також нігерієць Кайоде. Вони не з'явилися у таборі "гірників" на зборах у Нідерландах. Натомість готуються до сезону хорват Джурасек і буркінієць Траоре.

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, також розібрали стартові позиції Йовічевіча після призначення в донецький "Шахтар".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ШахтарУПЛЧемпіонат Англії