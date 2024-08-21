Легіонер "Шахтаря" готовий взяти паспорт України

26-річний бразилець порозмірковував щодо натуралізації. Латиноамериканський футболіст не дав однозначної відповіді про потенційний виступ у лавах національної команди України.

"Звичайно, в першу чергу, це залежить від того, як буде розвиватися ситуація. Я гордий бути бразильцем і грати за свою команду було би чудово. Але є приклад Марлоса, Мораєса, інших чудових гравців. Вони грали за збірну вашої країни, тому я не відкидаю подібної можливості", – заявив Педрінью.

Хавбек повернувся в "Шахтар" у літнє міжсезоння. У новому сезоні він встиг зіграти 3 матчі Прем'єр-ліги, в яких оформив 2 результативні передачі. Після повномасштабного вторгнення РФ до України Педрінью виступав на батьківщині.

Натуралізація в збірній України

За всю історію кольори "синьо-жовтих" захищали три уродженці Бразилії – Едмар Галовський, Марлос і Жуніор Мораєс. Із них найбільше поєдинків за національну команду зіграв Марлос (26 матчів).

Останній разом із Мораєсом був натуралізований у час виступів за "Шахтар". Натомість Едмар одружився з українкою у час виступів за сімферопольську "Таврію", а виклик до збірної України отримав із харківського "Металіста". Після завершення ігрової кар'єри він став тренером, а Марлос і Мораєс повернулися до Бразилії.