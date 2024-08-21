RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Легионер "Шахтера" готов взять паспорт Украины

Фото: Педринью начал второй сезон в рядах "горняков" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Атакующий полузащитник донецкого "Шахтера" Педриньо не отверг идею получения украинского гражданства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал клуба.

26-летний бразилец поразмышлял о натурализации. Латиноамериканский футболист не дал однозначного ответа о потенциальном выступлении в рядах национальной команды Украины.

"Конечно, в первую очередь, это зависит от того, как будет развиваться ситуация. Я горд быть бразильцем и играть за свою команду было бы здорово. Но есть пример Марлоса, Мораеса, других замечательных игроков. Они играли за сборную вашей страны, поэтому я не исключаю подобной возможности", – заявил Педриньо.

Хавбек вернулся в "Шахтер" в летнее межсезонье. В новом сезоне он успел сыграть 3 матча Премьер-лиги, в которых оформил 2 результативных передачи. После полномасштабного вторжения РФ в Украину Педриньо выступал на родине.

Натурализация в сборной Украины

За всю историю цвета "сине-желтых" защищали три уроженца Бразилии – Эдмар Галовский, Марлос и Жуниор Мораес. Из них больше всего поединков за национальную команду сыграл Марлос (26 матчей).

Последний вместе с Мораесом был натурализован во время выступлений за "Шахтер". В свою очередь Эдмар женился на украинке во время выступлений за симферопольскую "Таврию", а вызов в сборную Украины получил из харьковского "Металлиста". После завершения игровой карьеры он стал тренером, а Марлос и Мораес вернулись в Бразилию.

К слову, ранее Пихаленок и Ротань получили награды УПЛ по итогам тура.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат УкраиныУПЛСборная УкраиныШахтер