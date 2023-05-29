Легіонер "Дніпра-1" розбив обличчя Ракицькому: з'явилося ефектне відео

Сутички в протистоянні "гірників" із "Дніпром-1" розпочалися у доданий арбітром час. Пеглоу бурхливо відреагував на жорсткий підкат Назарини та спровокував бійку в стилі "стінка на стінку".

Ракицький натомість намагався вгамувати "спортклубівця" Рональда Матарріту. Щоправда, схопивши того за того за голову. Костариканець не забарився з відповіддю і "прописав" українцю в обличчя. Як наслідок, Ракицький отримав розсічення брови.

Утім, гумору ветеран не втратив. Медичний штаб "Шахтаря" швидко ліквідував кровотечу, тож Ракицький повернувся на поле. Більше того, оборонець опинився у воротах, оскільки голкіпер "гірників" Трубін був вилучений за один із інцидентів.

Сутички не змінили підсумків і матчу, і сезону. "Шахтар" достроково став чемпіоном України, оскільки тепер недосяжний для конкурентів за тур до кінця першості. "Дніпро-1" натомість ще повинен виграти в "Зорі" заочне протистояння за срібні нагороди.