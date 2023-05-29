Легионер "Днепра-1" разбил лицо Ракицкому: появилось эффектное видео

Стычки в противостоянии "горняков" с "Днепром-1" начались в добавленное арбитром время. Пеглоу бурно отреагировал на жесткий подкат Назарины и спровоцировал потасовку в стиле "стенка на стенку".

Ракицкий пытался унять "спортклубовца" Рональда Матарриту. Правда, схватив того за голову. Костариканец не замедлил ответить и "прописал" украинцу в лицо. Как следствие, Ракицкий получил рассечение брови.

Впрочем, юмор ветеран не потерял. Медицинский штаб "Шахтера" быстро ликвидировал кровотечение, поэтому Ракицкий вернулся на поле. Более того, защитник оказался в воротах, поскольку голкипер "горняков" Трубин был удален за один из инцидентов.

Стычки не изменили итоги и матча, и сезона. "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины, поскольку тепер недосягаем для конкурентов за тур до конца первенства. В свою очередь "Днепр-1" еще должен выиграть у "Зари" заочное противостояние за серебряные награды.