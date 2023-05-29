RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Легионер "Днепра-1" разбил лицо Ракицкому: появилось эффектное видео

Фото: Ярослав Ракицкий (крайний слева) "дискутирует" с Рональдом Матарритой (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорцив

Одним из главных действующих лиц массовой драки в центральном матче 29-го тура Премьер-лиги стал ветеран донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Setanta Sports УПЛ.

Стычки в противостоянии "горняков" с "Днепром-1" начались в добавленное арбитром время. Пеглоу бурно отреагировал на жесткий подкат Назарины и спровоцировал потасовку в стиле "стенка на стенку".

Ракицкий пытался унять "спортклубовца" Рональда Матарриту. Правда, схватив того за голову. Костариканец не замедлил ответить и "прописал" украинцу в лицо. Как следствие, Ракицкий получил рассечение брови.

Впрочем, юмор ветеран не потерял. Медицинский штаб "Шахтера" быстро ликвидировал кровотечение, поэтому Ракицкий вернулся на поле. Более того, защитник оказался в воротах, поскольку голкипер "горняков" Трубин был удален за один из инцидентов.

Стычки не изменили итоги и матча, и сезона. "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины, поскольку тепер недосягаем для конкурентов за тур до конца первенства. В свою очередь "Днепр-1" еще должен выиграть у "Зари" заочное противостояние за серебряные награды.

К слову, арбитр Монзуль удалила 6 футболистов "Шахтера" и "Днепра-1" по мотивам потасовки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УПЛШахтерЧемпионат УкраиныДнепр-1