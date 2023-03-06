UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Легіонер "Динамо" допоміг збірній U-20 вийти у фінал Кубка африканських націй

Фото: Самба Діалло (праворуч) провів 4 матчі на турнірі (facebook.com/fsfOfficielle)
Автор: Антон Федорців

Молодий вінгер київського "Динамо" Самба Діалло разом зі збірною Сенегалу U-20 пробився у фінал Кубка африканських націй.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

20-річний сенегалець відіграв 70 хвилин у півфіналі КАН-2023 серед команд U-20. "Леви Теранги" розгромили однолітків із Тунісу (3:0).

У складі Сенегалу U-20 забитими м'ячами відзначилися Папе Діоп і Ламіна Камара (двічі). Діалло зайняв звичну позицію ліворуч в атаці. У вирішальному матчі континентального форуму "динамівець" із командою зустрінуться з переможцем пари Нігерія U-20 – Гамбія U-20.

Загалом Діалло провів на КАН-2023 серед 20-річних 4 поєдинки, в яких забив 1 м'яч. Гол вінгера став вирішальним у чвертьфіналі проти Беніна (1:0). Для зірочки "Динамо" цьогорічний турнір – другий у складі збірної U-20. У 2019 році він провів 2 матчі на Кубку африканських націй.

Самба Діалло перебрався до лав "Динамо" влітку 2021 року. З того часу сенегалець зіграв 21 поєдинок у Чемпіонаті юнацьких команд, у яких забив 15 м'ячів. Восени він двічі виходив у першій команді "біло-синіх" у Лізі Європи.

Нагадаємо, що київське "Динамо" сенсаційно поступилося "Інгульцю" в домашньому матчі УПЛ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News