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Легионер "Динамо" помог сборной U-20 выйти в финал Кубка африканских наций

Фото: Самба Диалло (справа) провел 4 матча на турнире (facebook.com/fsfOfficielle)
Автор: Антон Федорцив

Молодой вингер киевского "Динамо" Самба Диалло вместе со сборной Сенегала U-20 пробился в финал Кубка африканских наций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

20-летний сенегалец отыграл 70 минут в полуфинале КАН-2023 среди команд U-20. "Львы Теранги" разгромили сверстников из Туниса (3:0).

В составе Сенегала U-20 забитыми мячами отличились Папе Диоп и Ламина Камара (дважды). Диалло занял привычную позицию слева в атаке. В решающем матче континентального форума "динамовец" с командой встретятся с победителем пары Нигерия U-20 – Гамбия U-20.

В общей сложности Диалло провел на КАН-2023 среди 20-летних 4 поединка, в которых забил 1 мяч. Гол вингера стал решающим в четвертьфинале против Бенина (1:0). Для звездочки "Динамо" турнир этого года – второй в составе сборной U-20. В 2019 году он провел 2 матча на Кубке африканских наций.

Самба Диалло перебрался в ряды "Динамо" летом 2021 года. С того времени сенегалец сыграл 21 поединок в Чемпионате юношеских команд, в которых забил 15 мячей. Осенью он дважды выходил в первой команде "бело-синих" в Лиге Европы.

Напомним, что киевское "Динамо" сенсационно уступило "Ингульцу" в домашнем матче УПЛ.

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