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В легион "Свобода России" резко увеличился приток добровольцев, - Арестович

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Киев, Суббота 18 июня 2022 22:53
В легион "Свобода России" резко увеличился приток добровольцев, - Арестович Фото: Алексей Арестович (facebook com assistantschool)
Автор: Илона Свиридова

За последние дни резко увеличился приток российских добровольцев в легион "Свобода России" Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

"У нас большой приток в легион "Свобода России", скачкообразный приток. Уже за несколько сотен людей, скачок произошел где-то на 250 человек за последние несколько дней. Это россияне, которые добираются к нам через третьи страны", - отметил он.

По его словам, на сегодня обсуждаются варианты дублировать подразделение или расширять его, поскольку "не вмещаются все желающие".

Напомним, легион "Свобода России" в составе ВСУ появился в марте 2022 года. В него набирают граждан Российской Федерации, которые добровольно вызвались воевать на стороне украинской армии. При этом кандидаты проходят тщательную проверку.

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