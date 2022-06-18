До легіону "Свобода Росії" різко збільшився приплив добровольців, - Арестович

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE" .

"У нас великий приплив до легіону "Свобода Росії", стрибкоподібний приплив. Вже за кілька сотень людей, стрибок стався десь на 250 осіб за останні кілька днів. Це росіяни, які добираються до нас через треті країни", - зазначив він.

За його словами, на сьогодні обговорюються варіанти дублювати підрозділ або розширювати його, оскільки "не вміщаються всі охочі".