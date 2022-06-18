До легіону "Свобода Росії" різко збільшився приплив добровольців, - Арестович
За останні дні різко збільшився приплив російських добровольців до легіону "Свобода Росії" Збройних сил України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".
"У нас великий приплив до легіону "Свобода Росії", стрибкоподібний приплив. Вже за кілька сотень людей, стрибок стався десь на 250 осіб за останні кілька днів. Це росіяни, які добираються до нас через треті країни", - зазначив він.
За його словами, на сьогодні обговорюються варіанти дублювати підрозділ або розширювати його, оскільки "не вміщаються всі охочі".
Нагадавши, легіон "Свобода Росії" у складі ЗСУ з'явився в березні 2022 року. До нього набирають громадян Російської Федерації, які добровільно зголосилися воювати на боці української армії. При цьому кандидати проходять ретельну перевірку.
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