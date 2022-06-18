ru ua
Сб, 18 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

До легіону "Свобода Росії" різко збільшився приплив добровольців, - Арестович

Новость на русском →
Київ, Субота 18 червня 2022 22:53
До легіону "Свобода Росії" різко збільшився приплив добровольців, - Арестович Фото: Олексій Арестович (facebook com assistantschool)
Автор: Ілона Свиридова

За останні дні різко збільшився приплив російських добровольців до легіону "Свобода Росії" Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

"У нас великий приплив до легіону "Свобода Росії", стрибкоподібний приплив. Вже за кілька сотень людей, стрибок стався десь на 250 осіб за останні кілька днів. Це росіяни, які добираються до нас через треті країни", - зазначив він.

За його словами, на сьогодні обговорюються варіанти дублювати підрозділ або розширювати його, оскільки "не вміщаються всі охочі".

Нагадавши, легіон "Свобода Росії" у складі ЗСУ з'явився в березні 2022 року. До нього набирають громадян Російської Федерації, які добровільно зголосилися воювати на боці української армії. При цьому кандидати проходять ретельну перевірку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Офіс президента
NEWS
Названа оптимальна ціна на бензин та дизель у Києві
Названа оптимальна ціна на бензин та дизель у Києві
DAILY
"За фото – куля в лоб, без розбірок". Історії з окупованого Херсону
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "За фото – куля в лоб, без розбірок". Історії з окупованого Херсону