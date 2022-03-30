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Подготовка началась. В ВСУ появился легион "Свобода России" из бывших российских военных

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Киев, Среда 30 марта 2022 10:32
Подготовка началась. В ВСУ появился легион "Свобода России" из бывших российских военных Фото: бывшие российские военные будут воевать за Украину (facebook com mod mil rus)
Автор: Юлия Бойко

В Вооруженных силах Украины появился легион "Свобода России". В него принимают добровольцев из числа бывших российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram легиона "Свобода России".

Сообщается, что первые добровольцы легиона "Свобода России" из числа бывших российских военнослужащих уже начали индивидуальную дополнительную подготовку. В частности, под руководством инструкторов из Вооруженных сил Украины началось изучение гранатомета NLAW.

"Кроме того, командиры подразделений легиона ознакомились с оперативной обстановкой на фронтах и выразили общее пожелание от всех добровольцев провести первый бой против цепных собак режима Путина - кадыровцев", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о создании специального подразделения Интернационального легиона, которое уже выполняет боевые задачи. В него набирают иностранных добровольцев.

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