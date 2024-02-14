Легіон "Свобода России" обіцяє відплачувати РФ за кожен її обстріл Харкова

"Ми добре знаємо дорогу з Харкова на кордон із Бєлгородською областю. Вночі розбуди - за відбійниками на дорозі та шерехом листя визначимо своє місцезнаходження. За час захисту України та боїв у Харковській області, цей регіон став для нас другою домівкою", - відзначає пресслужба легіону.

Бійці відзначають, що не мають наміру дивитись на те, як окупаційні війська стирають з лиця землі населені пункти Харківської області та сам Харків.

"Легіон не буде мовчати. Ми вже маємо достатньо ресурсів, щоб гідно відповісти всім путінським псам, які запускають ракети по мирних жителях України. Кожен ваш удар по Харкову відтепер матиме наслідки в багаторазовому розмірі", - додає легіон.

Бійці відзначають, що російський диктатор Володимир Путін перетворив Бєлгород у Бєлгородську область у військову зону. Легіон планує виправити це й демілітаризувати весь прикордонний регіон, аби мирні жителі могли спати спокійно.

"У Бєлгороді у нас є сім'ї та друзі, і ми як ніхто зацікавлені, щоб вони були в безпеці. Що довше триватиме війна, що більше ударів припадатиме на мирний Харків, який спить, - то швидше і глибше війна переміщатиметься на територію Росії", - додали бійці.

Операції ЛСР та рейди на територію Росії

Нагадаємо, бійці Легіону "Свобода Росії" вже неодноразово проводили рейди на територію РФ. Там вони утримували під контролем територію та стикалися з російськими військовими.

Нещодавно бійці здійснили черговий рейд на територію Бєлгородської області. Під час нього вдалося ліквідувати кілька військових Росії.