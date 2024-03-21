UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Легіон "Свобода Росії" заявив, що ударом по Бєлгороду відповіли за атаку на Київ

Фото: боєць легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Російські добровольці завдали ударів по Бєлгороду у відповідь за атаку Москви на Київ.

Про це заявив боєць легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію.

"Після сьогоднішньої нічної атаки по Києву підрозділи легіону "Свобода Росії" також завдали удару ударними безпілотниками по Бєлгороду", - заявив він. 

За словами бійця, внаслідок атаки по військовому об'єкту в Бєлгороді дев'ять російських військовослужбовців були ліквідовані. Також було знищено ще п'ятьох членів якихось добровольчих формувань.

"Відповідно як легіон говорив: за кожен удар по Харкову ми будемо наносити удари у відповідь по Бєлгороду. Тож наша визвольна операція на території батьківщини триватиме", - підкреслив Барановський. 

Обстріл Києва 21 березня

У ніч на 21 березня російські війська випустили по Україні 31 ракету. Серед них 29 крилатих ракет Х-101/Х-555, балістична "Іскандер-М" і ракета типу "Кинджал". Усі ракети були знищені в Київській області.

Але, як відомо, у Києві через падіння уламків збитих ракет у трьох районах були пошкодження.

За останніми даними, внаслідок ракетної атаки в Києві 13 людей постраждали, серед яких дитина. Відомо також, що щонайменше чотирьох людей було госпіталізовано.

Детальніше про наслідки атаки на Київ - у матеріалі РБК-Україна.

Обстріл Бєлгорода

За даними росЗМІ, вранці на Бєлгород було здійснено атаку. Унаслідок неї пошкоджено спорткомплекс "Бєлгород-Арена", а також 10 автомобілів і понад 30 квартир у шести багатоквартирних будинках. Відомо про п'ятьох поранених. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївРосійська Федераціяобстріл КиєваВійна Росії проти УкраїниБєлгород