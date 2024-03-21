Легіон "Свобода Росії" заявив, що ударом по Бєлгороду відповіли за атаку на Київ

"Після сьогоднішньої нічної атаки по Києву підрозділи легіону "Свобода Росії" також завдали удару ударними безпілотниками по Бєлгороду", - заявив він.

За словами бійця, внаслідок атаки по військовому об'єкту в Бєлгороді дев'ять російських військовослужбовців були ліквідовані. Також було знищено ще п'ятьох членів якихось добровольчих формувань.

"Відповідно як легіон говорив: за кожен удар по Харкову ми будемо наносити удари у відповідь по Бєлгороду. Тож наша визвольна операція на території батьківщини триватиме", - підкреслив Барановський.

Обстріл Києва 21 березня

У ніч на 21 березня російські війська випустили по Україні 31 ракету. Серед них 29 крилатих ракет Х-101/Х-555, балістична "Іскандер-М" і ракета типу "Кинджал". Усі ракети були знищені в Київській області.

Але, як відомо, у Києві через падіння уламків збитих ракет у трьох районах були пошкодження.

За останніми даними, внаслідок ракетної атаки в Києві 13 людей постраждали, серед яких дитина. Відомо також, що щонайменше чотирьох людей було госпіталізовано.

Детальніше про наслідки атаки на Київ - у матеріалі РБК-Україна.

Обстріл Бєлгорода

За даними росЗМІ, вранці на Бєлгород було здійснено атаку. Унаслідок неї пошкоджено спорткомплекс "Бєлгород-Арена", а також 10 автомобілів і понад 30 квартир у шести багатоквартирних будинках. Відомо про п'ятьох поранених.

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