Легион "Свобода России" заявил, что ударом по Белгороду ответили за атаку на Киев

"После сегодняшней ночной атаки по Киеву подразделения легиона "Свобода России" также нанесли удар ударными беспилотниками по Белгороду", - заявил он.

По словам бойца, в результате атаки по военному объекту в Белгороде девять российских военнослужащих были ликвидированы. Также были уничтожены еще пять членов неких добровольческих формирований.

"Соответственно как легион говорил: за каждый удар по Харькову мы будем наносить удары в ответ по Белгороду. Так что наша освободительная операция на территории родины будет продолжаться", - подчеркнул Барановский.

Обстрел Киева 21 марта

В ночь на 21 марта российские войска выпустили по Украине 31 ракету. Среди них 29 крылатых ракет Х-101/Х-555, баллистическая "Искандер-М" и ракета типа "Кинжал". Все ракеты были уничтожены в Киевской области.

Но, как известно, в Киеве из-за падения обломков сбитых ракет в трех районах были повреждения.

По последним данным, в результате ракетной атаки в Киеве 13 человек пострадали, среди которых ребенок. Известно также, что по меньшей мере четыре человека были госпитализированы.

Детальнее о последствиях атаки на Киев - в материале РБК-Украина.

Обстрел Белгорода

По данным росСМИ, утром на Белгород была совершена атака. В результате нее поврежден спорткомплекс "Белгород-Арена", а также 10 автомобилей и больше 30 квартир в шести многоквартирных домах. Известно о пяти раненых.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.