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Легион "Свобода России" заявил, что ударом по Белгороду ответили за атаку на Киев

Фото: боец легиона "Свобода России" Алексей Барановский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Российские добровольцы нанесли удары по Белгороду в ответ за атаку Москвы на Киев.

Об этом заявил боец легиона "Свобода России" Алексей Барановский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.

"После сегодняшней ночной атаки по Киеву подразделения легиона "Свобода России" также нанесли удар ударными беспилотниками по Белгороду", - заявил он. 

По словам бойца, в результате атаки по военному объекту в Белгороде девять российских военнослужащих были ликвидированы. Также были уничтожены еще пять членов неких добровольческих формирований.

"Соответственно как легион говорил: за каждый удар по Харькову мы будем наносить удары в ответ по Белгороду. Так что наша освободительная операция на территории родины будет продолжаться", - подчеркнул Барановский. 

Обстрел Киева 21 марта

В ночь на 21 марта российские войска выпустили по Украине 31 ракету. Среди них 29 крылатых ракет Х-101/Х-555, баллистическая "Искандер-М" и ракета типа "Кинжал". Все ракеты были уничтожены в Киевской области.

Но, как известно, в Киеве из-за падения обломков сбитых ракет в трех районах были повреждения.

По последним данным, в результате ракетной атаки в Киеве 13 человек пострадали, среди которых ребенок. Известно также, что по меньшей мере четыре человека были госпитализированы.

Детальнее о последствиях атаки на Киев - в материале РБК-Украина.

Обстрел Белгорода

По данным росСМИ, утром на Белгород была совершена атака. В результате нее поврежден спорткомплекс "Белгород-Арена", а также 10 автомобилей и больше 30 квартир в шести многоквартирных домах. Известно о пяти раненых. 

 

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