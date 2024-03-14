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Легіон "Свобода Росії" показав знищення двох складів з БК у Тьоткіно (відео)

Фото: Легіон Свобода Росії знищив два склади БК у Тьоткіно (t.me/legionoffreedom)
Автор: Ярослава Борзова

Російським добровольцям вдалось знищити одразу два склади з БК окупантів у Тьоткіно Курської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал легіону "Свобода Росії".

"Поки путінська армія знищує будинки цивільних, артилеристи Легіону філігранно знищили одразу 2 склади БК путінських військ у Тьоткіно", - пишуть російські добровольці.

Варто зауважити, що на цей час бійці легіону "Свобода Росії" продовжують діяти на ворожій території.

Напередодні ми повідомляли про те що російські добровольці звернулися до мешканців Бєлгородської та Курської областей із закликом негайно евакуюватися та зазначили, що на це вони мають півтори години часу.

Прорив кордону РФ

12 березня стало відомо про прорив кордону РФ добровольцями легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальйон". Повідомлялося про захід добровольців у Курській та Бєлгородській областях.

Зазначимо, що 13 березня російські добровольці вже анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську. Жителів вказаних міст закликали евакуюватися. Пізніше бійці легіону "Свобода Росії" заявили, що взяли під контроль населений пункт Тьоткіно в Курській області та попередили, що ніч на 14 березня буде непростою для ворога.

Вже зранку 14 березня мешканці Бєлгорода скаржаться на "прильоти". Тим часом російські ЗМІ заявили про нібито прорив ДРГ у Бєлгородській області.

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