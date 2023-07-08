Легіон "Свобода Росії" планує ще один рейд на територію РФ

Ситуація в Бєлгородській області

Нагадаємо, що зранку 22 травня на каналі легіону "Свобода Росії" в Telegram з'явилося відеозвернення від військових, в якому вони заявили, що "повертаються додому для боротьби за свободу від влади". Жителів прикордонних російських регіонів військові закликали залишатись вдома і не чинити опір.

Російські добровольці вдруге вчинили такий захід на територію РФ. Вперше вони зайшли в Бєлгородську область ще в березні цього року. А вже 1 червня "РДК" розпочав нову фазу рейду до Бєлгородської області.

Російські повстанці вдарили "градами" по будівлі МВС в Шебекіно, де перебувало багато російських силовиків, що були направлені туди через оголошений план "Крепость". "Легіон Росії", зі свого боку, успішно знищив вантажівку з боєкомплектом та міномет.

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