Ситуация в Белгородской области

Напомним, что утром 22 мая на канале легиона "Свобода России" в Telegram появилось видеообращение от военных, в котором они заявили, что "возвращаются домой для борьбы за свободу от власти". Жителей приграничных российских регионов военные призвали оставаться дома и не сопротивляться.

Российские добровольцы второй раз совершили такое мероприятие на территорию РФ. Впервые они зашли в Белгородскую область еще в марте этого года. А уже 1 июня "РДК" начал новую фазу рейда в Белгородскую область.

Российские повстанцы ударили "градами" по зданию МВД в Шебекино, где находилось много российских силовиков, которые были направлены туда из-за объявленного плана "Крепость". "Легион России", со своей стороны, успешно уничтожил грузовик с боекомплектом и миномет.

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