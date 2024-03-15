Легіон "Свобода Росії": Кремль бреше про явку у Бєлгородській області, дільниці обстрілюються

Повідомлення російських офіційних ресурсів про те, що станом на 15:00 у Бєлгородській області на так званих президентських виборах проголосувало вже понад 50% виборців, не відповідають дійсності, бо область обстрілюється з боку російських добровольців, зокрема під вогнем також виборчі дільниці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Легіон "Свобода Росії" у Telegram.
"Будь-якій розсудливій людині, яка стежить за новинами, зрозуміло, що ця статистика — повний абсурд. Бєлгородська та Курська області, включно з обласними центрами, вже протягом кількох діб перебувають під постійними обстрілами… Обстрілів зазнають і виборчі дільниці", - сказано в повідомленні.
Російські повстанці стверджують, що вулиці міст порожні, в обох областях - масштабні руйнування.
"Про жодне голосування не може бути й мови: виборці Бєлгорода та Курська зараз думають про те, як врятувати свої життя. Вони шукають надійних укриттів, а не прізвища узурпатора у виборчому бюлетені", - наполягають у "Свободі Росії".
Там зазначили, що Кремль проігнорував заклики "Російського добровольчого корпусу", Легіону "Свобода Росії" та "Сибірського батальйону" щодо створення гуманітарного коридору, тому "подібна статистика виглядає скоріше як знущання з бєлгородців з боку Путіна та його кліки".
П'ятниця, 15 березня, почалася для Бєлгорода із сильного обстрілу. Влада заявляла про роботу ППО і постраждалих.
Російське пропагандистське видання "РИА Новости" повідомляло, що через ракетну небезпеку люди, які прийшли проголосувати на виборах президента РФ, залишили виборчу дільницю і спустилися в укриття.
Росіяни в різних регіонах вдаються до масового псування урн для бюлетенів на "виборах". Зокрема, вороже налаштовані до процесу "голосування" громадяни РФ обливають їх зеленкою, палять та підривають.
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