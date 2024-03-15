Легион "Свобода России": Кремль лжет о явке в Белгородской области, участки обстреливаются

Сообщения российских официальных ресурсов о том, что по состоянию на 15:00 в Белгородской области на так называемых президентских выборах проголосовало уже более 50% избирателей, не соответствуют действительности, потому что область обстреливается со стороны российских добровольцев, в том числе под огнем избирательные участки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Легион "Свобода России" в Telegram.
"Любому здравомыслящему человеку, который следит за новостями, понятно, что эта статистика — полный абсурд. Белгородская и Курская области, включая областные центры, уже которые сутки находятся под постоянными обстрелами… Обстрелам подвергаются и избирательные участки", - сказано в сообщении.
Российские повстанцы утверждают, что улицы городов пусты, в обеих областях – масштабные разрушения.
"Ни о каком голосовании не может быть и речи: избиратели Белгорода и Курска сейчас думают о том, как спасти свои жизни. Они ищут надежные укрытия, а не фамилию узурпатора в избирательном бюллетене", - настаивают в "Свободе России".
Там отметили, что Кремль проигнорировал призывы "Русского добровольческого корпуса", Легиона "Свобода России" и "Сибирского батальона" о создании гуманитарного коридора, поэтому "подобная статистика выглядит скорее как издевательство над белгородцами со стороны Путина и его клики".
Пятница, 15 марта, началась для Белгорода с сильных обстрелов . Власти заявляли о работе ПВО и пострадавших.
Российское пропагандистское издание "РИА Новости" сообщало, что из-за ракетной опасности люди, пришедшие проголосовать на выборах президента РФ, покинули избирательный участок и спустились в укрытие.
Россияне в разных регионах прибегают к массовой порче урн для бюллетеней на "выборах". В частности, враждебно настроенные к процессу "голосования" граждане РФ обливают их зеленкой, поджигают и взрывают.
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