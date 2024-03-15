"Любому здравомыслящему человеку, который следит за новостями, понятно, что эта статистика — полный абсурд. Белгородская и Курская области, включая областные центры, уже которые сутки находятся под постоянными обстрелами… Обстрелам подвергаются и избирательные участки", - сказано в сообщении.

Российские повстанцы утверждают, что улицы городов пусты, в обеих областях – масштабные разрушения.

"Ни о каком голосовании не может быть и речи: избиратели Белгорода и Курска сейчас думают о том, как спасти свои жизни. Они ищут надежные укрытия, а не фамилию узурпатора в избирательном бюллетене", - настаивают в "Свободе России".

Там отметили, что Кремль проигнорировал призывы "Русского добровольческого корпуса", Легиона "Свобода России" и "Сибирского батальона" о создании гуманитарного коридора, поэтому "подобная статистика выглядит скорее как издевательство над белгородцами со стороны Путина и его клики".

Псевдовыборы в России