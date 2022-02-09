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Легендарный стадион "Барселоны" получит новое название: технологический гигант в деле

Новина українською →
Барселона, Среда 09 февраля 2022 17:41
Легендарный стадион "Барселоны" получит новое название: технологический гигант в деле Фото: стадион "Камп Ноу" (twitter.com/fcbarcelona)
Автор: Андрей Вырва

"Барселона" близка к продаже прав на название стадиона "Камп Ноу".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mundodeportivo.

Каталонский клуб ведет переговоры со "Spotify", который хочет купить права на название домашнего стадиона "Барселоны".

Источник сообщает, что новым названием стадиона станет "Spotify Камп Ноу".

Доход «Барселоны» от продажи прав на название будет – около 5 миллионов долларов в год. Когда ремонтные работы на стадионе завершатся, эта сумма может возрасти.

Контракт будет подписан на три года и кроме названия стадиона будет включать в себя надписи "Spotify" на футболках каталонцев.

По информации СМИ, "Барселона" за время действия контракта заработает 280 миллионов евро.

Напомним, что бывший форвард сборной Украины по футболу Артем Кравец разорвал контракт с "Коньяспором".

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