Легендарний стадіон "Барселони" матиме нову назву: технологічний гігант в ділі

"Барселона" близька до продажу прав на назву стадіону "Камп Ноу".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Mundodeportivo .

Каталонський клуб веде перемовини зі "Spotify", який хоче купити права на назву домашнього стадіону "Барселони".

Джерело повідомляє, що новою назвою стадіону стане "Spotify Камп Ноу".

Дохід «Барселони» від продажу прав на назву буде – близько 5 мільйонів доларів на рік. Коли ремонтні роботи на стадіоні завершаться, ця сума може зрости.

Контракт буде підписано на три роки та окрім назви стадіону включатиме в себе написи "Spotify" на футболках каталонців.

За інформацією ЗМІ, "Барселона" за час дії контракту заробить 280 мільйонів євро.