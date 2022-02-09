ru ua
Ср, 09 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Экс-форвард сборной Украины остался без клуба

Новина українською →
Турция, Среда 09 февраля 2022 15:04
Экс-форвард сборной Украины остался без клуба Фото: Артем Кравец (facebook.com/artemkravets89)
Автор: Андрей Вырва

Бывший форвард сборной Украины Артем Кравец разорвал контракт с "Коньяспором".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter "Коньяспора".

Турецкий футбольный клуб "Коньяспор" объявил о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию с Артемом Кравцом.

Кравец играл за "Коньяспор" с сентября 2020 года. За это время нападающий провел в турецкой команде 32 матча, в которых забил девять голов и сделал три результативных передачи.

В нынешнем сезоне у украинца не было игровой практики в составе турецкого клуба, сыграв всего десять минут в поединке Кубка Турции.

По информации турецких СМИ, 32-летний форвард может продолжить карьеру в клубе второго турецкого дивизиона "Коджаэлиспор".

Кто такой Артем Кравец

Украинский футболист, играющий на позиции форварда.

Воспитанник киевского "Динамо", за которое провел 91 матч и забил 33 гола.

Играл за немецкий "Штутгарт", испанскую "Гранаду", турецкие "Кайсериспор" и "Коньяспор".

За национальную сборную Украины провел 23 матча, в которых отличился восемью голами.

Напомним, что украинский футболист Иван Петряк забил фантастический гол в матче кубка Венгрии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол
NEWS
Зеленский собирает СНБО в Харькове: названа дата
Зеленский собирает СНБО в Харькове: названа дата
DAILY
Эмбарго от Лукашенко. Что ждет Украину без энергоресурсов Беларуси
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Эмбарго от Лукашенко. Что ждет Украину без энергоресурсов Беларуси