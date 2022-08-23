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Легендарный спринтер Болт совершит свою победную позу торговой маркой

Фото: Фирменная поза триумфа Усейна Болта (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Зарегистрировать традиционное празднование спортивных побед в своем стиле решил восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Ямайский легкоатлет собрался зарегистрировать свою позу победителя в качестве торговой марки. Последней станет черный силуэт этой позы на белом фоне.

Обладатель ряда мировых рекордов в беге Болт после триумфов обычно отклонялся назад, правую руку сгибал в локте, а левой указывал прямо в небо. Теперь бывший спортсмен по прозвищу "Молния" стремится использовать узнаваемый силуэт для маркировки одежды, обуви и сферы ресторанного бизнеса, ориентированного на спорт.

"Его победная поза известна всему миру. После регистрации торговой марки он сможет продавать заявленные товары или выдавать лицензии на ее использование третьими лицами", – заявил специалист в сфере интеллектуальной собственности Джош Гербен.

Представленный в Ведомство по патентам и торговым знакам США логотип (изображение: bbc.com)

Кто такой Усэйн Болт

Ямайский легкоатлет. Его коронными дистанциями были спринты на 100 и 200 м.

Болт – единственный спортсмен, сумевший триумфовать на обеих спринтерских дистнациях на трех Олимпийских играх подряд (2008, 2012, 2016 гг.). Самый титулованный спортсмен Ямайки.

До сих пор Болту принадлежат мировые рекорды в "стометровке" – 9,58 с, а также на вдвое большей дистанции – 19,19 с. Кроме того, в составе сборной Ямайки он установил мировой рекорд в эстафете 4×100 – 36,84 с.

После завершения выступлений в легкой атлетике ямайский спортсмен попытался закрепиться в футболе. Он тренировался с дортмундской "Боруссией" и рядом других команд, а также провел 2 спарринга за австралийский "Сентрал Кост Маринерс".

Напомним, что украинка Бех-Романчук завоевала с рекордом золотую медаль Мультиспортивного чемпионата Европы.

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Усейн БолтЛегкая атлетика