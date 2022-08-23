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Легендарний спринтер Болт зробить свою переможну позу торговельною маркою

Фото: Фірмова поза тріумфу Усейна Болта (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Зареєструвати традиційне святкування спортивних перемог у своєму стилі вирішив восьмиразовий олімпійський чемпіон Усейн Болт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Ямайський легкоатлет зібрався зареєструвати свою позу переможця як торговельну марку. Останньою стане чорний силует цієї пози на білому тлі.

Володар низки світових рекордів у бігу Болт після тріумфів зазвичай відхилявся назад, праву руку згинав у лікті, а лівою вказував прямісінько в небо. Тепер колишній спортсмен на прізвисько "Блискавка" прагне використовувати впівзнаваний силует для маркування одягу, взуття і сфери ресторанного бізнесу, орієнтованого на спорт.

"Його переможна поза відома всьому світу. Після реєстрації торговельної марки він зможе продавати заявлені товари або видавати ліцензії на її використання третіми особами", – заявив фахівець у сфері інтелектуальної власності Джош Гербен.

Поданий до Відомства з патентів і торговельних знаків США логотип (зображення: bbc.com)

Хто такий Усейн Болт

Ямайський легкоатлет. Його коронними дистанціями були спринти на 100 і 200 м.

Болт наразі єдиний спортсмен, який зумів тріумфувати на обох спринтерських дистнаціях на трьох Олімпійських іграх поспіль (2008, 2012, 2016 рр.). Найтитулованіший спортсмен Ямайки.

Досі Болту належать світові рекорди в "стометрівці" – 9,58 с, а також на вдвічі більшій дистанції – 19,19 с. Окрім того, в складі збірної Ямайки він встановив світовий рекорд в естафеті 4x100 – 36,84 с.

Після завершення виступів у легкій атлетиці ямайський спортсмен спробував закріпитися у футболі. Він тренувався з дортмундською "Боруссією" та низкою інших команд, а також провів 2 спаринги за австралійський "Сентрал Кост Марінерс".

Нагадаємо, що українка Бех-Романчук здобула з рекордом золоту медаль Мультиспортивного чемпіонату Європи.

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Усейн БолтЛегка атлетика