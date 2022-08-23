Легендарний спринтер Болт зробить свою переможну позу торговельною маркою

Ямайський легкоатлет зібрався зареєструвати свою позу переможця як торговельну марку. Останньою стане чорний силует цієї пози на білому тлі.

Володар низки світових рекордів у бігу Болт після тріумфів зазвичай відхилявся назад, праву руку згинав у лікті, а лівою вказував прямісінько в небо. Тепер колишній спортсмен на прізвисько "Блискавка" прагне використовувати впівзнаваний силует для маркування одягу, взуття і сфери ресторанного бізнесу, орієнтованого на спорт.

"Його переможна поза відома всьому світу. Після реєстрації торговельної марки він зможе продавати заявлені товари або видавати ліцензії на її використання третіми особами", – заявив фахівець у сфері інтелектуальної власності Джош Гербен.

Поданий до Відомства з патентів і торговельних знаків США логотип (зображення: bbc.com)

Хто такий Усейн Болт

Ямайський легкоатлет. Його коронними дистанціями були спринти на 100 і 200 м.

Болт наразі єдиний спортсмен, який зумів тріумфувати на обох спринтерських дистнаціях на трьох Олімпійських іграх поспіль (2008, 2012, 2016 рр.). Найтитулованіший спортсмен Ямайки.

Досі Болту належать світові рекорди в "стометрівці" – 9,58 с, а також на вдвічі більшій дистанції – 19,19 с. Окрім того, в складі збірної Ямайки він встановив світовий рекорд в естафеті 4x100 – 36,84 с.

Після завершення виступів у легкій атлетиці ямайський спортсмен спробував закріпитися у футболі. Він тренувався з дортмундською "Боруссією" та низкою інших команд, а також провів 2 спаринги за австралійський "Сентрал Кост Марінерс".