Легендарный футбольный вратарь объявил поход в президенты

Экс-кипер выдвинет свою кандидатуру в президенты Парагвая. 56-летний футболист и теперь политик сразится за пост главы государства в 2023 году.

"Поразмыслив и почувствовав ответственность за построение лучшего Парагвая, я решил официально подать свою кандидатуру на пост президента, чтобы наш народ восстановил чувство гордости за свою страну", – заявил Чилаверт.

Следующие президентские выборы в Парагвае запланированы на 2023 год. Президент страны является главой государства и исполнительной власти одновременно. Срок пребывания в должности ограничен одним сроком, но по истечении полномочий президенты получают статус пожизненного сенатора.

Хосе Луис Чилаверт прославился выступлениями в составе аргентинских "Сан Лоренсо" и "Велес Сарсфилда", испанской "Сарагосы", французского "Страсбура" и национальной сборной. Культовый статус он приобрел благодаря эксцентричному характеру и бомбардирским качествам. Чилаверт на протяжении карьеры бил штрафные, пенальти и записал в актив 59 голов во всех турнирах.