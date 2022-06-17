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Легендарный футбольный вратарь объявил поход в президенты

Фото: Хосе Луис Чилаверт (в центре) (twitter.com/JoseLChilavert_)
Автор: Антон Федорцив

Бывший голкипер сборной Парагвая, а также ряда латиноамериканских и европейских команд Хосе Луис Чилаверт собрался баллотироваться в президенты на родине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter легенды.

Экс-кипер выдвинет свою кандидатуру в президенты Парагвая. 56-летний футболист и теперь политик сразится за пост главы государства в 2023 году.

"Поразмыслив и почувствовав ответственность за построение лучшего Парагвая, я решил официально подать свою кандидатуру на пост президента, чтобы наш народ восстановил чувство гордости за свою страну", – заявил Чилаверт.

Следующие президентские выборы в Парагвае запланированы на 2023 год. Президент страны является главой государства и исполнительной власти одновременно. Срок пребывания в должности ограничен одним сроком, но по истечении полномочий президенты получают статус пожизненного сенатора.

Хосе Луис Чилаверт прославился выступлениями в составе аргентинских "Сан Лоренсо" и "Велес Сарсфилда", испанской "Сарагосы", французского "Страсбура" и национальной сборной. Культовый статус он приобрел благодаря эксцентричному характеру и бомбардирским качествам. Чилаверт на протяжении карьеры бил штрафные, пенальти и записал в актив 59 голов во всех турнирах.

К слову, ФИФА обнародовала список городов Северной Америки, которые примут чемпионат мира-2026.

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Парагвай