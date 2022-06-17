Легендарний футбольний воротар оголосив похід у президенти

Екс-кіпер висуне свою кандидатуру в президенти Парагваю. 56-річний футболіст і тепер політик змагатиметься за посаду глави держави в 2023 році.

"Поміркувавши та відчувши відповідальність за побудову кращого Парагваю, я вирішив офіційно подати свою кандидатуру на посаду президента, щоб наш народ відновив почуття гордості за свою країну", – заявив Чілаверт.

Наступні президентські вибори в Парагваї заплановані на 2023 рік. Президент країни є главою держави та виконавчої влади водночас. Термін перебування на посаді обмежений одним терміном, але після закінчення повноважень президенти отримують статус пожиттєвого сенатора.

Хосе Луїс Чілаверт прославився виступами в складі аргентинських "Сан Лоренсо" та "Велес Сарсфілда", іспанської "Сарагоси", французького "Страсбура" та національної збірної. Культовий статус він набув завдяки ексцентричному характеру та бомбардирським якостям. Чілаверт упродовж кар'єри бив штрафні й пенальті та записав до активу 59 голів у всіх турнірах.