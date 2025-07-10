Легендарный Модрич сыграл последний матч за "Реал" и согласовал контракт с другим грандом

Легенда мирового футбола - хорватский полузащитник Лука Модрич провел последний матч в составе мадридского "Реала", поставив точку в сотрудничестве, которое длилось 13 лет. 39-летний полузащитник не завершает карьеру - вскоре он появится в составе итальянского гранда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личных Х инсайдера Фабрицио Романо .

Последний матч за "Реал"

Модрич сыграл свой последний матч в составе "сливочных" в полуфинале Клубного чемпионата мира против ПСЖ, выйдя на 64-й минуте вместо Беллингема. Его команда уступила парижанам - 0:4 и завершила выступления на турнире. В сезоне-2024/25 хорват провел за "Реал" 63 матча, отдал 9 ассистов и забил 4 гола.

Модрич присоединился к "Реалу" летом 2012 года, перейдя из лондонского "Тоттенхэма" за 35 миллионов евро. За 13 сезонов в составе "сливочных" он выиграл 28 трофеев, включая шесть Лиг чемпионов, четыре титула чемпиона Испании и два Кубка страны. В 2018 году хорват получил "Золотой мяч", став первым игроком, который прервал гегемонию Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Luka Modrić в AC Milan, вот и подтверждение! Эксклюзивный сюжет из июня и сделка по хорватскому полузащитнику уже заключена.



Модрич подписал контракт на один год в "Милане" сроком до июня 2026 года, прибыв после клубного чемпионата мира, как и планировалось.



Сделка подтверждена. pic.twitter.com/mwRBg7oNp6 - Фабрицио Романо (@FabrizioRomano) 10 июля 2025 года

Продолжение в "Милане"

По данным авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, 39-летний хорват перейдет в "Милан" на правах свободного агента. Контракт с "россонери" уже согласован - он будет рассчитан на один год, до июня 2026-го.

Переход уже подтвердил и новый главный тренер "Милана" Массимилиано Аллегри. В итальянском гранде Модрич станет одним из ключевых игроков средней линии: его опыт и интеллект могут стать важной поддержкой для молодых партнеров. Аллегри отметил, что хорват станет важным компонентом обновленной команды, которая нацелена вернуться в Лигу чемпионов.

Кто такой Лука Модрич

Хорватский полузащитник, родился 9 сентября 1985 года в городе Задар. Свою профессиональную карьеру начал в загребском "Динамо", после чего перешел в английский "Тоттенхэм", а в 2012 году присоединился к мадридскому "Реалу".

Модрич является капитаном сборной Хорватии, за которую провел 186 матчей и забил 27 голов. В составе "клетчатых" играл в финале чемпионата мира в 2018 году и полуфинале - в 2022-м.