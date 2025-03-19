Легендарній Ліні Костенко виповнюється 95 років. Фото поетеси від юності до сьогодення
19 березня поетеса-шістдесятниця Ліна Костенко відзначає 95-річчя. За роки своєї діяльності вона стала справжньою легендою літератури і взірцем для не одного покоління українців.
РБК-Україна на честь ювілею ділиться цікавими фактами про Ліну Костенко і її світлинами.
Все життя озброєна словом
Ліна Василівна народилася 19 березня 1930 року у Ржищеві на Київщині у родині вчителів Василя Григоровича й Зінаїди Юхимівни Костенків. Згодом сім'я переїхала у столицю й оселилась у селищі на Трухановому острові.
Змалечку Ліна Костенко мріяла стати льотчицею, якось навіть змайструвала собі парашут із парасолі та простирадла, й стрибнула із ним. Тоді вона сильно травмувалася, після цього від мрії про польоти довелося відмовитись.
Перший вірш поетеса опублікувала в дитячій газеті "Зірка" у 1946 році. А вже на межі 1950-1960-х років Ліна Костенко стала однією з перших і найпримітніших у плеяді молодих українських творців "шістдесятників".
Ліна Костенка з батьками (фото: uahistory.com)
У кінці 50-х її збірки "Проміння землі" і "Вітрила" викликали інтерес у читачів, а "Мандрівки серця" на початку 60-х закріпила її ім'я поміж визначних поетів. З 1961 року Ліну Костенко почала критикувати радянська влада за "аполітичність", а вже у 1963 році з друку зняли її книжку "Зоряний інтеґрал", а книжку "Княжа гора" зняли з верстки.
Ліна Костенко у 18-річному віці (фото: Вікіпедія)
У ці роки поетеса більше публікувалась за кордоном, ніж в Радянському союзі. Остаточно в немилість комуністів Ліна Василівна потрапила, коли у 1966 році привселюдно у Спілці письменників України захищала Івана Світличного, Опанаса Заливаху, Михайла Косіва і Богдана Гориня, а через два роки ще й написала листи на захист В'ячеслава Чорновола. Після цього молода поетеса довгі роки вимушено писала у шухляду.
Зліва направо: Микола Вінграновський, Іван Дзюба, Іван Драч, Іван Світличний, Ліна Костенко, Євген Сверстюк (фото з архіву Ліни Костенко)
Ліна Василівна двічі була заміжня. Вперше вийшла заміж у 26 років за польського письменника Єжи-Ян Пахльовського. У них народилась донька Оксана, втім невдовзі пара тихо розійшлась, оскільки Ліна не хотіла переїжджати у Варшаву, а Ян - у Київ. Поетеса згодом написала в одній поезії: "Я люблю, коханий, Київ і Варшаву, але Батьківщина в кожного одна".
Другим чоловіком Ліни Костенко став директор кіностудії імені Довженка Василь Цвіркунов. Вона вийшла за нього у віці 33 років і прожила щасливо з ним аж до його смерті. Пара мала спільного сина.
Ліна Костенко із чоловіком Василем Цвіркуновим, 1972 рік (фото з відкритих джерел)
Ліна Костенко із донькою Оксаною Пахльовською (фото: uinp.gov.ua)
Знову публікуватись Ліна Костенко почала лише у 1977 році, коли вийшла збірка віршів "Над берегами вічної ріки". А вже 1979-го побачила світ її славнозвісна "Маруся Чурай". Після цього була ще ціла низка знакових видань, серед них і єдиний прозовий твір Ліни Костенко "Записки українського самашедшого", який вона видала у 2010 році.
Ліна Василівна у Чорнобилі (фото: Facebook/ Ліна Костенко)
Ліна Костенко (фото з відкритих джерел)
За свою творчість Ліна Костенко була номінована разом з Павлом Тичиною та Іваном Драчем на Нобелівську премію з літератури. Також вона стала однією із перших лауреаток Шевченківської премії, а ще була лауреаткою Премії Антоновичів. Але попри це поетеса відмовилася від звання Героя України, заявивши, що "політичної біжутерії не носить". У 2022 році її нагородили Орденом Почесного Легіону за цивільні та військові заслуги.
Під час повномасштабної війни Ліна Костенко продовжує залишатись у Києві. Вона вкрай рідко виходить на публіку і відмовляється від інтерв'ю, називаючи це простою балаканиною.
Ліна Костенко із донькою та онукою (фото: Оксана Пахльовська)
Невмирущі цитати Ліни Костенко про Україну
Ліна Костенко залишила нам багато глибоких думок, які актуальні й сьогодні:
- Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову
- Українська література - це література заборонених і загиблих, розстріляних і зацькованих, вигнаних і забутих, через століття згаданих, через півстоліття надрукованих
- Скільки нас, людства, вже є на планеті? Мільярдів шість? І серед них українці, дивна-предивна нація, яка живе тут з правіку, а свою незалежну державу будує оце аж тепер
- Поки що я можу з жахом сказати: докотили Україну до прірви і поки не з’явиться ота цивільна відвага в людях, доти вона так і буде ця Україна - декоративна. Незалежність ворушить "вусами уві сні"
- Ми ушкоджене покоління. Ще від предків щось узяли, а нащадкам вже не маємо що передати
- Біда України в тому, що нею керують ті, кому вона не потрібна
Ліна Костенко восени 2024 року із своєю книгою "Скіфська Одіссея" (фото: Instagram/Абабагаламага)
Раніше ми ділились добіркою 10 пісень на вірші Ліни Костенко, які має почути кожен.
Читайте також про те, де зараз живе Ліна Костенко та як виглядає її квартира.
Під час підготовки матеріалу використали: Вікіпедію, "Суспільне", Osvita.ua.
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