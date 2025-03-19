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Легендарной Лине Костенко исполняется 95 лет. Фото поэтессы от юности до сегодняшнего дня

Среда 19 марта 2025 07:17
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Легендарной Лине Костенко исполняется 95 лет. Фото поэтессы от юности до сегодняшнего дня Лина Костенко (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

19 марта поэтесса-шестидесятница Лина Костенко отмечает 95-летие. За годы своей деятельности она стала настоящей легендой литературы и образцом для не одного поколения украинцев.

РБК-Украина в честь юбилея делится интересными фактами о Лине Костенко и ее фотографиями.

Всю жизнь вооруженная словом

Лина Васильевна родилась 19 марта 1930 года в Ржищеве в Киевской области в семье учителей Василия Григорьевича и Зинаиды Ефимовны Костенко. Со временем семья переехала в столицу и поселилась в поселке на Трухановом острове.

С детства Лина Костенко мечтала стать летчицей, как-то даже смастерила себе парашют из зонта и простыни, и прыгнула с ним. Тогда она сильно травмировалась, после этого от мечты о полетах пришлось отказаться.

Первое стихотворение поэтесса опубликовала в детской газете "Звезда" в 1946 году. А уже на рубеже 1950-1960-х годов Лина Костенко стала одной из первых и самых заметных в плеяде молодых украинских творцов "шестидесятников".

Легендарной Лине Костенко исполняется 95 лет. Фото поэтессы от юности до сегодняшнего дняЛина Костенко с родителями (фото: uahistory.com)

В конце 50-х ее сборники "Лучи земли" и "Паруса" вызвали интерес у читателей, а "Путешествия сердца" в начале 60-х закрепила ее имя среди выдающихся поэтов. С 1961 года Лину Костенко начала критиковать советская власть за "аполитичность", а уже в 1963 году из печати сняли ее книгу "Звездный интеграл", а книгу "Княжа гора" сняли с верстки.

Легендарной Лине Костенко исполняется 95 лет. Фото поэтессы от юности до сегодняшнего дняЛина Костенко в 18-летнем возрасте (фото: Википедия)

В эти годы поэтесса больше публиковалась за рубежом, чем в Советском союзе. Окончательно в немилость коммунистов Лина Васильевна попала, когда в 1966 году публично в Союзе писателей Украины защищала Ивана Светличного, Афанасия Заливаху, Михаила Косива и Богдана Горыня, а через два года еще и написала письма в защиту Вячеслава Черновола. После этого молодая поэтесса долгие годы писали и прятала свое творчество в стол.

Легендарной Лине Костенко исполняется 95 лет. Фото поэтессы от юности до сегодняшнего дняСлева направо: Николай Винграновский, Иван Дзюба, Иван Драч, Иван Светличный, Лина Костенко, Евгений Сверстюк (фото из архива Лины Костенко)

Лина Васильевна дважды была замужем. Впервые вышла замуж в 26 лет за польского писателя Ежи-Ян Пахлевского. У них родилась дочь Оксана, но вскоре пара тихо разошлась, поскольку Лина не хотела переезжать в Варшаву, а Ян - в Киев. Поэтесса потом написала в одной поэзии: "Я люблю, любимый, Киев и Варшаву, но Родина у каждого одна".

Вторым мужем Лины Костенко стал директор киностудии имени Довженко Василий Цвиркунов. Она вышла за него в возрасте 33 лет и прожила счастливо вместе с ним вплоть до его смерти. У пары был общий сын.

Легендарной Лине Костенко исполняется 95 лет. Фото поэтессы от юности до сегодняшнего дняЛина Костенко с мужем Василием Цвиркуновым, 1972 год (фото из открытых источников)

Легендарной Лине Костенко исполняется 95 лет. Фото поэтессы от юности до сегодняшнего дняЛина Костенко с дочерью Оксаной Пахлевской (фото: uinp.gov.ua)

Снова публиковаться Лина Костенко начала только в 1977 году, когда вышел сборник стихов "Над берегами вечной реки". А уже в 1979-м увидела свет ее знаменитая "Маруся Чурай". После этого был еще целый ряд знаковых изданий, среди них и единственное прозаическое произведение Лины Костенко "Записки украинского сумасшедшего", которое увидело мир в 2010 году.

Легендарной Лине Костенко исполняется 95 лет. Фото поэтессы от юности до сегодняшнего дняЛина Васильевна в Чернобыле (фото: Facebook/ Лина Костенко)

Легендарной Лине Костенко исполняется 95 лет. Фото поэтессы от юности до сегодняшнего дняЛина Костенко (фото из открытых источников)

За свое творчество Лина Костенко была номинирована вместе с Павлом Тычиной и Иваном Драчем на Нобелевскую премию по литературе. Также она стала одной из первых лауреаток Шевченковской премии, а еще была лауреатом Премии Антоновичей. Но несмотря на это поэтесса отказалась от звания Героя Украины, заявив, что "политической бижутерии не носит". В 2022 году ее наградили Орденом Почетного Легиона за гражданские и военные заслуги.

Во время полномасштабной войны Лина Костенко продолжает оставаться в Киеве. Она крайне редко выходит на публику и отказывается от интервью, называя это простой болтовней.

Легендарной Лине Костенко исполняется 95 лет. Фото поэтессы от юности до сегодняшнего дня

Лина Костенко с дочерью и внучкой (фото: Оксана Пахлевская)

Бессмертные цитаты Лины Костенко об Украине

Лина Костенко оставила нам много глубоких мыслей, которые актуальны и сегодня:

  • Нации умирают не от инфаркта. Сначала им отбирает язык
  • Украинская литература - это литература запрещенных и погибших, расстрелянных и затравленных, изгнанных и забытых, через века упомянутых, через полвека напечатанных
  • Сколько нас, человечества, уже есть на планете? Миллиардов шесть? И среди них украинцы, странная-преудивительная нация, которая живет здесь с давних времен, а свое независимое государство строит вот только сейчас
  • Пока я могу с ужасом сказать: докатили Украину до пропасти и пока не появится эта гражданская отвага в людях, до тех пор она так и будет эта Украина - декоративная. Независимость шевелит "усами во сне"
  • Мы поврежденное поколение. Еще от предков что-то взяли, а потомкам уже не имеем что передать
  • Беда Украины в том, что ею управляют те, кому она не нужна

Легендарной Лине Костенко исполняется 95 лет. Фото поэтессы от юности до сегодняшнего дняЛина Костенко осенью 2024 года со своей книгой "Скифская Одиссея" (фото: Instagram/Абабагаламага)

Ранее мы делились подборкой 10 песен на стихи Лины Костенко, которые должен услышать каждый.

Читайте также о том, где сейчас живет Лина Костенко и как выглядит ее квартира.

При подготовке материала использовали: Википедию, "Суспільне", Osvita.ua.

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Лина Костенко поэтесса
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