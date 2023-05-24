Легендарный автопроизводитель вернется в Формулу-1: список мотористов на сезон-2026

О переходе на новые двигатели с 2026 года объявила британская конюшня Королевских автогонок "Астон Мартин".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт команды .

Японская компания "Хонда" будет поставлять двигатели конюшни под руководством Лоуренса Стролла. Культовый автопроизводитель готов начать свою пятую эру в F1.

"Хонда" решила вернуться в Королевские автогонки из-за курса Формулы-1 на "зеленые" технологии. Боссы чемпионата мира стремятся свести к нулю выбросы углерода к 2030 году, использовать биотопливо, а внутреннее сгорание и гибридная система будут давать силовым установкам по половине мощности.

"Стремление главной гоночной серии в мире к экологичности – один из ведущих факторов в пользу принятия нового вызова в F1. Такой путь совпадает с выбранным "Хондой". Это позволит создать платформу для разработки и проверки наших электрических технологий", – заявил глобальный гендиректор компании Тошихиро Мибе.

После анонса возвращения "Хонды" в Формулу-1 сформировался список из шести мотористов на сезон-2026. "Ред Булл" продолжит создавать двигатели под маркой "Форд", а также будут соревноваться "Мерседес", "Феррари" и "Рено". Еще одним новичком станет "Ауди".

Как "Хонда" выступала в Формуле-1

Первая эра японской компании в Королевских автогонках пришлась на 1964-1968 гг. Тогда "Хонда" была командой и выиграла два этапа – Гран-при Мексики в 1965-м и Гран-при США в 1967-м.

Вторая эра пришлась на 1983-1992 гг. В этот раз "Хонда" была мотористом ряда конюшен. Клиентами японцев были "Спирит", "Уильямс", "Лотус", "Макларен" и "Тиррелл". Чемпионские титулы за рулем этих машин трижды завоевал Айртон Сенна, а еще по разу триумфовали Нельсон Пике и Ален Прост.

Третья эра "Хонды" в F1 началась в 2000 году и продолжалась до 2008-го. За этот период компания эволюционировала из моториста (БАР, "Джордан", "Супер Агури") в полноценную команду в трех сезонах. Правда, без титулов и побед в гран-при.

Наконец, четвертая эра "Хонды" в Королевских автогонках продолжалась в 2015-2021 гг. Японская компания сначала стала мотористом "Макларена", а затем оказалась в лагере "Ред Булла". Именно с двигателем "Хонды" под названием Red Bull Powertrains Макс Ферстаппен завоевал первый титул чемпиона.