"Мерседес" спростував перемовини Хемілтона з "Феррарі": пілот отримав на горіхи

Переговорів між семиразовим чемпіоном світу Льюїсом Хемілтоном і стайнею "Феррарі" про укладення контракту на сезон-2024 не було.

Про це заявив керівник команди "Мерседес" Тото Вольфф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на oe24 .

Очільник британсько-німецької стайні спростував інформацію про перемовини між Скудерією і співавтором рекорду за кількістю титулів. Чинний контракт британця з "Мерседесом" розрахований до кінця сезону-2023.

"Що два роки, коли підходить до завершення черговий контракт, з'являються такі чутки. Та все це неправда. Ми спокійно, без поспіху обговорюємо питання", – розповів Вольфф.

Водночас бос "Мерседеса" зізнався, що перемовини з Хемілтоном щодо нової угоди непрості. На перепоні досягнення згоди постало фінансове питання. Австрійський функціонер, однак, впевнений у продовження співпраці з британцем.

"Зізнаюся, коли двоє друзів, кровних братів, які за десяток років пройшли крізь вогонь і воду, раптово починають сперечатися через гроші, то це не надто приємно. Та я повністю впевений, що ми вирішимо питання. Тут сумнівів немає", – додав він.

Британська преса раніше приписала "Феррарі" перемовини з Хемілтоном про контракт на наступний сезон. Скудерія нібито запропонувала 7-разовому чемпіону 40 млн фунтів за рік роботи. Обидва пілоти італійської стайні – Леклер і Сайнс – мають контракти на 2024-й.