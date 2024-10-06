"Легендарне досягнення": в VBET Ukraine прокоментували бронзову нагороду збірної з футзалу

Компанія VBET Ukraine, преміумпартнер збірної України з футзалу, привітала команду з третім місцем на Чемпіонаті світу з футзалу, який проходить у Ташкенті, столиці Узбекистану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Це легендарне досягнення, вперше в історії, було необхідне всім нам. Дякуємо, командо! Разом до перемоги", - зазначає VBET Ukraine.

У поєдинку за бронзу грали збірні України та Франції. Українцям вдалося забити аж сім м’ячів та вперше стати бронзовим призером на Чемпіонаті світу. До сьогодні найкращим досягненням збірної було 4-е місце у 1996 році. Кінцевий рахунок матчу – 7:1.

Під час матчу відзначився хет-триком 26-річний Данило Абакшин, також забив два голи Євген Жук та по одному м’ячу Ігор Чернявський і Михайло Зварич.

До слова, раніше оцінили шанси збірної України виграти групу Ліги націй 2024/25.