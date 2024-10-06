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"Легендарное достижение": в VBET Ukraine прокомментировали бронзовую награду сборной по футзалу

Воскресенье 06 октября 2024 21:11
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"Легендарное достижение": в VBET Ukraine прокомментировали бронзовую награду сборной по футзалу Фото: в VBET Ukraine прокомментировали бронзовую награду сборной Украины по футзалу (facebook.com/@UKRAINEFUTSAL)
Автор: Сергей Новиков

Компания VBET Ukraine, премиумпартнер сборной Украины по футзалу, поздравила команду с третьим местом на проходящем в Ташкенте Чемпионате мира по футзалу столицы Узбекистана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Это легендарное достижение, впервые в истории, было необходимо всем нам. Спасибо, команда! Вместе к победе", - отмечает VBET Ukraine.

В поединке за бронзу играли сборные Украины и Франции. Украинцам удалось забить семь мячей и впервые стать бронзовым призером на Чемпионате мира. До сегодняшнего дня лучшим достижением сборной было 4-е место в 1996 году. Конечный счет матча – 7:1.

&quot;Легендарное достижение&quot;: в VBET Ukraine прокомментировали бронзовую награду сборной по футзалу

Во время матча отличился хет-триком 26-летний Даниил Абакшин, также забил два гола Евгений Жук и по одному мячу Игорь Чернявский и Михаил Зварич.

Ранее оценили шансы сборной Украины выиграть группу Лиги наций 2024/25.

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