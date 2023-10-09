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Легендарна стайня Формули-1 на ювілей забула про чемпіона світу-2009: він відреагував

Фото: Дженсон Баттон розчарований колишньою командою (facebook.com/JensonButtonOfficialPage)
Автор: Антон Федорців

Колишній пілот Королівських автоперегонів Дженсон Баттон уїдливо відповів на святкування команди "Макларен" із нагоди п'ятсотого подіуму в історії стайні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter команди.

Чемпіон світу-2009 залишився незадоволеним, що не потрапив на постер "Макларена". Основою плакату стали світлини пілотів, які потрапили на подіум гран-прі за кермом британської стайні.

Баттон провів 8 сезонів у команді з Вокінга. За цей час він встиг здобути 8 перемог для "Макларена" та загалом 26 разів піднімався на подіум. У сезоні-2011 британець став віце-чемпіоном Формули-1. Утім, цього виявилося "замало" для потрапляння на постер.

"Мої 26 подіумів, ви, хлопці, вочевидь, не враховуєте, тож усього їх у вас лише 475", – написав короткий коментар розчарований колишній гонщик британської команди.

Відзначимо, що згадку в дописі "Макларена" отримали понад два десятки пілотів. Зокрема, на постер потрапили багаторазові чемпіони світу Ален Прост, Айртон Сенна, Міка Хаккінен та інші. Водночас знайшлося місце для Педро де ла Роси та Кевіна Магнуссена, які лише по разу фінішували в топ-3.

 

 

 

До слова, раніше Ферстаппен гарантував черговий титул F1 за підсумками сезону.

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Формула-1