Ферстаппен достроково став триразовим чемпіоном Формули-1

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати спринту.

Короткий заїзд нідерландець, якому для тріумфу достатньо було фінішувати в топ-6, розпочав із третьої позиції. На старті лідерство втримав Піастрі з "Макларена", а ось сам чемпіон відкотився на 5-те місце.

На третьому колі Расселл ("Мерседес") обійшов Піастрі та спробував піти у відрив. Утім, із часом його гума "софт" почала здавати, тож австралійський пілот на 11-му колі повернувся в лідери. Натомість на 16-му британця випередив і Ферстаппен.

Піднятися на подіум Расселлу в цей вечір не судилося. На останньому колі його обійшов пілот "Макларена" Норріс. Натомість п'ятим фінішував Хемілтон ("Мерседес"), який пройшов обох пілотів "Феррарі" – Сайнса та Леклера. Закрив залікову "вісімку" Албон із "Вільямса".

Фініш на другій позиції зробив Ферстаппена триразовим чемпіоном світу. Усі титули він здобув поспіль (2021, 2022, 2023). За кількістю виграних сезонів Формули-1 нідерландець наздогнав Бребема, Стюарта, Лауду, Піке-старшого та Сенну.

Класифікація спринту Гран-прі Катару-2023: