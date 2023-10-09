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Легендарная конюшня Формулы-1 на юбилей забыла о чемпионе мира-2009: он отреагировал

Фото: Дженсон Баттон разочарован бывшей командой (facebook.com/JensonButtonOfficialPage)
Автор: Антон Федорцив

Бывший пилот Королевской автогонки Дженсон Баттон язвительно ответил на празднование команды "Макларен" по случаю пятисотого подиума в истории конюшни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter команды.

Чемпион мира-2009 остался недоволен, что не попал на постер "Макларена". Основой плакати стали фотографии пилотов, попавших на подиум гран-при за рулем британской конюшни.

Баттон провел 8 сезонов в команде из Уокинга. За это время он успел одержать 8 побед для "Макларена" и в общей сложности 26 раз поднимался на подиум. В сезоне-2011 британец стал вице-чемпионом Формулы-1. Впрочем, этого оказалось "мало" для попадания на постер.

"Мои 26 подиумов, вы, ребята, очевидно, не учитываете, так что всего их у вас лишь 475", – написал краткий комментарий разочарованный бывший гонщик британской команды.

Отметим, что упоминание в посте "Макларена" получили более двух десятков пилотов. В частности, на постер попали многократные чемпионы мира Ален Прост, Айртон Сенна, Мика Хаккинен и другие. В то же время нашлось место для Педро де ла Росы и Кевина Магнуссена, только по разу финишировавших в топ-3.

 

 

 

К слову, ранее Ферстаппен гарантировал очередной титул F1 по итогам сезона.

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Формула-1