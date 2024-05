Легендарна стайня Формули-1 презентувала нову ліврею на честь Сенни

Історичний гранд F1 відмовився від помаранчевої барви на черговий етап сезону-2024. Натомість боліди стайні набули кольорів бразильського прапора.

Нова ліврея "Макларена" та комбінезони пілотів натхненні впізнаваним шоломом Сенни. Легендарний бразилець виступав у головному уборі з коловими смугами жовтого, зеленого та чорного кольорів. Тепер ці барви стали основою для розфарбування машин.

Основною барвою стала жовта. Натомість в зеленій виконана задня частина боліда, а чорний опинився по боках машин. Фоном для номерів Ландо Норріса та Оскара Піастрі став темно-синій.

For the King of Monaco. We're proud to race in his honour and in his colours at the #MonacoGP.



Pelo Rei de Monaco. Estamos orgulhosos de pilotar em sua homenagem e com suas cores no #MonacoGP#Senna30 #SennaSempre #OKX pic.twitter.com/dVCR5LyLWM