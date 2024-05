Легендарная конюшня Формулы-1 представила новую ливрею в честь Сенны

Исторический гранд F1 отказался от оранжевого цвета на очередной этап сезона-2024. Болиды конюшни приобрели цвета бразильского флага.

Новая ливрея "Макларена" и комбинезоны пилотов вдохновлены узнаваемым шлемом Сенны. Легендарный бразилец выступал в головном уборе с круговыми полосами желтого, зеленого и черного цветов. Теперь эти цвета стали основой для раскраски машин.

Основным цветом стал желтый. В зеленом же выполнена задняя часть болида, а черный оказался по бокам машин. Фоном для номеров Ландо Норриса и Оскара Пиастри стал темно-синий.

For the King of Monaco. We're proud to race in his honour and in his colours at the #MonacoGP.



Pelo Rei de Monaco. Estamos orgulhosos de pilotar em sua homenagem e com suas cores no #MonacoGP#Senna30 #SennaSempre #OKX pic.twitter.com/dVCR5LyLWM