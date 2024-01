Легендарна стайня Формули-1 першою показала ліврею на сезон-2024

Оформлення болідів, за кермами яких змагатимуться Ландо Норріс і Оскар Піастрі зазнало мінімальних змін у порівнянні з минулорічним. Основна кольоровама гама "однострою" збережена.

"Макларен" MCL38 виконаний переважно в помаранчевій та чорній барвах. Більш насиченим став колір на передньому крилі та кришці двигуна. Дизайнери відмовилися від блакитних барв на користь консервативнішого темно-синього кольору.

Сам болід із технічними новинками "Макларен" покаже 14 лютого. Конструктори повернулися до звичної нумерації машин і присвоїли боліду назву MCL38. Торішня машина називалася MCL60 на честь 60-річчя стайні.

2024 McLaren livery: LAUNCHED!



Introducing our new look for the 2024 F1 season! #WhateverItTakes pic.twitter.com/n1nk6ImG5I