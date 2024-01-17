Легендарна стайня Формули-1 першою показала ліврею на сезон-2024
Британська команда Королеви автоспорту "Макларен" продемонструвала зовнішній вигляд машини на 2024 рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter стайні.
Оформлення болідів, за кермами яких змагатимуться Ландо Норріс і Оскар Піастрі зазнало мінімальних змін у порівнянні з минулорічним. Основна кольоровама гама "однострою" збережена.
"Макларен" MCL38 виконаний переважно в помаранчевій та чорній барвах. Більш насиченим став колір на передньому крилі та кришці двигуна. Дизайнери відмовилися від блакитних барв на користь консервативнішого темно-синього кольору.
Сам болід із технічними новинками "Макларен" покаже 14 лютого. Конструктори повернулися до звичної нумерації машин і присвоїли боліду назву MCL38. Торішня машина називалася MCL60 на честь 60-річчя стайні.
2024 McLaren livery: LAUNCHED!— McLaren (@McLarenF1) January 16, 2024
Introducing our new look for the 2024 F1 season! #WhateverItTakes pic.twitter.com/n1nk6ImG5I
Що відомо про "Макларен"
Заснована новозеландським пілотом Брюсом Маклареном в 1963 році команда. Під егідою Формули-1 дебютувала на Гран-прі Монако-1966.
У 1968-му Макларен за кермом власної стайні здобув дебютну перемогу. Перший титул для команди завоював бразилець Емерсон Фіттіпальді (1974). Через два роки чемпіоном став британець Джеймс Хант. У 1984-1991 рр. пілоти "Макларена" завоювали 7 титулів із восьми можливих. По три рази чемпіонами стали Айртон Сенна з Бразилії та француз Ален Прост, а ще один трофей відійшов австрійці Нікі Лауді.
Наприкінці 90-х двічі чемпіоном став фін Міка Хаккінен. Наразі останній титул для команди завоював британець Льюїс Хемілтон (2008). Окрім того, "Макларен" узяв 8 Кубків конструкторів (1974, 1984-1985, 1988-1991, 1998.
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